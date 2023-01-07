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Перша ракетка світу пропустить Australian Open: що трапилося

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Мельбурн, Субота 07 січня 2023 09:09
Перша ракетка світу пропустить Australian Open: що трапилося Фото: Карлос Алькарас (праворуч) на кортах Мельбурна цьогоріч не виступить (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорців

Лідер світового рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) Карлос Алькарас змушений пропустити перший у 2023 році турнір "Великого шолома" – Відкритий чемпіонат Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

19-річний тенісист знявся з Australian Open-2023. Іспанець зіткнувся з проблемами зі здоров'ям. Травма завадить виступу на мейджорі.

"Коли я перебував на піку під час передсезонної підготовки, я травмувався через невимушений, неприродний рух на тренуванні. Цього разу це напівперетинковий м'яз правої ноги. Я так важко працював, щоб вийти на найкращий рівень до Австралії, але, на жаль, не зможу зіграти на турнірі в Куйонзі чи Australian Open", – заявив Алькарас.

Іспанський тенісист не виходив на корт із 4 листопада та пропустив Підсумковий турнір ATP. За його відсутності перший номер посіву в Мельбурні відійде досвідченому співвітчизнику Рафаелю Надалю. Мейджор розпочнеться 16 січня.

Карлос Алькарас увірвався в тенісну еліту на US Open-2022. Піренеєць сенсаційно тріумфував на кортах Нью-Йорка та очолив світовий рейтинг. Найкращий результат на Australian Open – 3-й раунд торік.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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