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Вінус Вільямс знялася з розіграшу Australian Open-2023: відома причина

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Мельбурн, Субота 07 січня 2023 11:19
Вінус Вільямс знялася з розіграшу Australian Open-2023: відома причина Фото: Вінус Вільямс мала вайлдкард для виступу в Мельбурні (en.as.com)
Автор: Антон Федорців

Перший у сезоні тенісний турнір "Великого шолома" продовжив втрачати зірок. Після Карлоса Алькараса від участі у Відкритому чемпіонаті Австралії відмовилася Вінус Вільямс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter мейджора.

42-річна американка не вийде на корт у Мельбурні. Екс-перша ракетка світу пропустить турнір через проблеми зі здоров'ям.

Вільямс-старша раніше отримала від організаторів Australian Open спеціальне запрошення для виступів. Однак, зіркова тенісистка зазнала травми під час турнірі в новозеландському Окленді. Там вона вперше за півтора роки зіграла в одиночному розряді.

У першому раунді Вінус Вільямс вибила співвітчизницю Волинець (7:6, 6:2). У другому ж після впертої боротьби програла китаянці Чжу (6:3, 2:6, 5:7). За понад 25 років кар'єри титулована американка ніколи не перемагала у Відкритому чемпіонаті Австралії. Натомість двічі програла у фіналах.

Раніше організатори Australian Open остаточно підтвердили допуск тенісистів із РФ і Білорусі до змагань. Посол України в Австралії Василь Мирошниченко закликав турнір накласти бан на росіян, оскільки ті є продовженням агресивної зовнішньої політики Москви.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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