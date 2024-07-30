Україна збільшила кількість прикордонників у сусідніх з РФ та Білоруссю областях, - Зеленський

Україна продовжує зміцнювати оборону прикордонних з Росією та Білоруссю областей. Чисельність особового складу прикордонників була збільшена.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на президента Володимира Зеленського, якого цитує Офіс президента (ОП).

Як розповіли в ОП, Зеленський здійснив візит до Волинської області, де провів координаційну нараду щодо безпекової ситуації та захисту державного кордону.

У тому ж числі президент ознайомився з роботами на одному з опорних пунктів у Волинській області. Було оглянуто облаштування траншей, вогневих споруд, позицій та бліндажів.

Від початку повномасштабного вторгнення ворога Україна побудувала протитанкові рови, загороджувальні паркани та взводні опорні пункти з вогневими позиціями. На напрямках імовірного руху були встановлені залізобетонні конструкції та захисні споруди для укриття особового складу.

"З нашого боку є міцний захист і в особовому складі щодо чисельності, і в лініях оборони. В усіх областях, які мають кордон із Росією та Білоруссю, також збільшили кількість прикордонників. І ми продовжуємо це посилювати", - заявив президент.

Ситуація у прикордонних областях України

Ситуація на прикордонні України залишається напруженою, оскільки російські війська регулярно використовують диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) для атак у прикордонних районах Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

На початку липня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про бойові дії в районі Журавки Сумської області. В Сумській ОВА підтвердили, що події, подібні до нещодавнього бою в Журавці, вже мали місце раніше. Російські ДРГ неодноразово намагалися захопити село Лукашівка, проте їхні атаки зазнали серйозних втрат.

Щодо Харківської області, то Росія спробувала створити ще одну точку напруги на півночі регіону, зокрема в селі Сотницький Козачок, де було здійснено спробу вторгнення ДРГ.