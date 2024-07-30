Украина увеличила количество пограничников в соседних с РФ и Беларусью областях, - Зеленский

Украина продолжает укреплять оборону приграничных с Россией и Беларусью областей. Численность личного состава пограничников была увеличена.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на президента Владимира Зеленского, которого цитирует Офис президента (ОП).

Как рассказали в ОП, Зеленский совершил визит в Волынскую область, где провел координационное совещание по ситуации с безопасностью и защиты государственной границы.

В том же числе президент ознакомился с работами на одном из опорных пунктов в Волынской области. Было осмотрено обустройство траншей, огневых сооружений, позиций и блиндажей.

С начала полномасштабного вторжения врага Украина построила противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями. На направлениях вероятного движения были установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.

"С нашей стороны есть прочная защита и в личном составе по численности, и в линиях обороны. Во всех областях, которые имеют границу с Россией и Беларусью, также увеличили количество пограничников. И мы продолжаем это усиливать", - заявил президент.

Ситуация в приграничных областях Украины

Ситуация на границе Украины остается напряженной, поскольку российские войска регулярно используют диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) для атак в приграничных районах Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В начале июля Институт изучения войны (ISW) сообщил о боевых действиях в районе Журавки Сумской области. В Сумской ОВА подтвердили, что события, подобные недавнему бою в Журавке, уже имели место ранее. Российские ДРГ неоднократно пытались захватить село Лукашевка, однако их атаки понесли серьезные потери.

Что касается Харьковской области, то Россия попыталась создать еще одну точку напряжения на севере региона, в частности в селе Сотницкий Казачок, где была предпринята попытка вторжения ДРГ.