В ISW повідомили про бій у районі Журавки Сумської області: що говорять у ОВА
Такий бій, як нещодавно стався в прикордонні Сумської області, в районі Журавки, відбувається не вперше. Наприклад, російські ДРГ намагалися зайняти і село Лукашівка, але зазнали значних втрат.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
За його словами, взагалі то 560 км лінія зіткнення з РФ і практично кожного дня відбуваються вогневі зіткнення, зіткнення особого складу російських ДРГ, які намагаються зайти на територію України.
"Тому те, що було зазначено вами по Журавці, це мабуть не виключення, а навпаки система. Наші збройні сили застосовують відповідні підрозділи, які знищують ворога, який намагається зайти. В Журавці це були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав відповідь", - розповів Артюх.
Він також зазначив, що у Лукашівці теж були намагання декількох ДРГ зайти в цей населений пункт.
"І теж були знищені, там десятки знищених ворожих солдат", - додав голова ОВА.
Що цьому передувало
Журавка знаходиться менше ніж у 2 км від кордону з РФ та приблизно за 35 км на північний схід від Сум.
Журавка Сумської області (deepstatemap.live)
У звіті Інституту вивчення війни за 1 липня, аналітики ааналізують опубліковані 30 червня кадри з геолокацією, які показують, як "ЗСУ обстрілюють обмежені позиції росіян у будинках і лісі на північ від Журавки Сумської області".
"Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область", - зазначають у документі.
ДРГ РФ у Сумській області
Російські диверсанти постійно намагаються прорвати кордон у Сумській області. У травні повідомлялося про активізацію російських ДРГ в цьому регіоні.
Наприклад, у квітні прикордонники вступили в бій із ДРГ РФ у Сумській області. Окупанти підготувалися, влаштувавши засідку.
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