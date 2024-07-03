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В ISW повідомили про бій у районі Журавки Сумської області: що говорять у ОВА

Суми, Середа 03 липня 2024 15:27
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В ISW повідомили про бій у районі Журавки Сумської області: що говорять у ОВА Фото: ЗСУ постійно відбивають спроби ДРГ РФ зайти у Сумську область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Такий бій, як нещодавно стався в прикордонні Сумської області, в районі Журавки, відбувається не вперше. Наприклад, російські ДРГ намагалися зайняти і село Лукашівка, але зазнали значних втрат.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, взагалі то 560 км лінія зіткнення з РФ і практично кожного дня відбуваються вогневі зіткнення, зіткнення особого складу російських ДРГ, які намагаються зайти на територію України.

"Тому те, що було зазначено вами по Журавці, це мабуть не виключення, а навпаки система. Наші збройні сили застосовують відповідні підрозділи, які знищують ворога, який намагається зайти. В Журавці це були намагання сконцентрувати невеликі підрозділи, але ворог отримав відповідь", - розповів Артюх.

Він також зазначив, що у Лукашівці теж були намагання декількох ДРГ зайти в цей населений пункт.

"І теж були знищені, там десятки знищених ворожих солдат", - додав голова ОВА.

Що цьому передувало

Журавка знаходиться менше ніж у 2 км від кордону з РФ та приблизно за 35 км на північний схід від Сум.

В ISW повідомили про бій у районі Журавки Сумської області: що говорять у ОВА

Журавка Сумської області (deepstatemap.live)

У звіті Інституту вивчення війни за 1 липня, аналітики ааналізують опубліковані 30 червня кадри з геолокацією, які показують, як "ЗСУ обстрілюють обмежені позиції росіян у будинках і лісі на північ від Журавки Сумської області".

"Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область", - зазначають у документі.

ДРГ РФ у Сумській області

Російські диверсанти постійно намагаються прорвати кордон у Сумській області. У травні повідомлялося про активізацію російських ДРГ в цьому регіоні.

Наприклад, у квітні прикордонники вступили в бій із ДРГ РФ у Сумській області. Окупанти підготувалися, влаштувавши засідку.

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Сумська область ДРГ Війна в Україні
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