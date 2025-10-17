Україна збільшила імпорт електроенергії з Європи до максимуму

Енергосистема готова до зими

Керівництво НЕК "Укренерго" обговорило з представниками Федерації роботодавців України стан готовності енергосистеми до опалювального сезону, розвиток розподіленої генерації та можливості імпорту електроенергії.

"На сьогодні високовольтна мережа "Укренерго" повністю готова до передачі зимових обсягів електроенергії. Якби не російські обстріли, ми могли б сказати, що жодних труднощів під час опалювального сезону не очікуємо. На жаль, удари ворога по енергооб’єктах тривають", - заявив Зайченко.

За його словами, Росія продовжує атакувати як об’єкти генерації, так і підстанції. У цих умовах важливим є діалог з бізнесом, зокрема щодо залучення резервних установок живлення до роботи на ринку електроенергії. Це сприятиме розвитку системи розподіленої генерації, що підвищує енергетичну стійкість країни.

Різке зростання малої генерації

За даними компаній, які виробляють електроенергію на газотурбінних і газопоршневих установках, приріст цього виду генерації з початку року становить 270%. Також суттєво зросли обсяги установок для зберігання енергії.

В "Укренерго" зазначають, що цьому сприяла активна роз’яснювальна робота з бізнесом та проведення спецаукціонів на довгострокове надання допоміжних послуг. Така співпраця дозволяє зміцнити внутрішню енергетичну стабільність перед зимовим періодом.

Імпорт електроенергії зріс до максимуму

Максимальна потужність імпорту електроенергії у жовтні зросла до 2,1 ГВт, що є найвищим показником за останні місяці. Це дозволяє збільшити резерви постачання у випадку пошкоджень української генерації під час атак.

"Для збільшення технічних можливостей імпорту відбувається необхідна робота у рамках Регіону розрахунку пропускної спроможності Східної Європи (EE CCR)", - повідомили в "Укренерго".

Нові тарифи та співпраця з бізнесом

Під час зустрічі також обговорювались проєкти тарифів на диспетчеризацію та передачу електроенергії на 2026 рік. Документи вже пройшли стадію громадського обговорення та передані на розгляд НКРЕКП.

В "Укренерго" наголошують, що відвертий діалог із промисловістю дозволяє краще координувати дії під час воєнних ризиків і забезпечити стабільність енергосистеми навіть в умовах постійних атак.