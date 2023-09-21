Україна зберегла позиції в рейтингу збірних ФІФА: топ-5 світу без змін

Міжнародна федерація футболу опублікувала оновлену класифікацію національних команд світу. Збірна України зберегла місце в першій тридцятці збірних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
"Синьо-жовті" залишилися на 24-й позиції в планетарному рейтингу. З часу попереднього оновлення класифікації суттєвих змін у першій десятці не відбулося.
У вересні збірна України зіграла два поєдинки кваліфікації до Євро-2024. Зі збірною Англії підопічні Сергія Реброва розписали бойову нічию (1:1). У наступному ж матчі національна команда не змогла нав'язати конкуренцію Італії (1:2).
Лідером рейтингу ФІФА залишилася збірна Аргентини. Як і раніше, чинні чемпіони світу випереджають Францію, Бразилію, Англію і Бельгію. Єдина зміна в топ-10 – збірна Португалії обійшла італійців у боротьбі за 8-ме місце.
Раніше УАФ обрала місце проведення поєдинку проти Північної Македонії у жовтні. Національна команда України прийме балканців у Празі. Домівкою "синьо-жовтих" стане легендарний стадіон "Летна".
До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих українських легіонерів із Мудриком на чолі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.