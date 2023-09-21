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Украина сохранила позиции в рейтинге сборных ФИФА: топ-5 мира без изменений

Фото: Сборная Украины недавно проиграла Италии (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола обнародовала обновленную классификацию национальных команд мира. Сборная Украины сохранила место в первой тридцатке сборных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

"Сине-желтые" остались на 24-й позиции в планетарном рейтинге. С момента предварительного обновления классификации существенных изменений в первой десятке не произошло.

В сентябре сборная Украины сыграла два поединка квалификации к Евро-2024. Со сборной Англии подопечные Сергея Реброва расписали боевую ничью (1:1). В следующем матче национальная команда не смогла навязать конкуренцию Италии (1:2).

Лидером рейтинга ФИФА осталась сборная Аргентины. По-прежнему действующие чемпионы мира опережают Францию, Бразилию, Англию и Бельгию. Единственное изменение в топ-10 – сборная Португалии обошла итальянцев в борьбе за 8-е место.

Ранее УАФ выбрала место проведения поединка против Северной Македонии. Национальная команда Украины примет балканцев в Праге. Домом "сине-желтых" станет легендарный стадион "Летна".

 

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Мудриком во главе.

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