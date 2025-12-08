Україна завтра завершить роботу над планом і передасть його США, - Зеленський

"Сьогодні ми добре поговорили в Лондоні, ми залишили радників, це говорить, що є прогрес від кожного плану - від першого до сьогоднішнього, який проговорювали з європейцями", - сказав лідер країни.

За словами Зеленського, є прогрес у бік можливого потенційного закінчення війни.

"Радники будуть працювати над останньою версією плану, яку привіз Умєров. Радники європейців з Україною. Я думаю, завтра план буде готовий, ми ще раз на нього подивимось і відправимо США", - наголосив президент.