Україна завтра планує порушити питання про перебування Росії в Радбезі ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, не має", - наголосив міністр.

Він також зазначив, що питання того, що буде з Росією після її поразки в розв'язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії.

"Ці питання поки не обговорюють на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання - якою має стати Росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці", - додав Кулеба.