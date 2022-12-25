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Україна завтра планує порушити питання про перебування Росії в Радбезі ООН

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна має намір завтра, 26 грудня, порушити питання про подальше перебування Російської Федерації в Раді безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, не має", - наголосив міністр.

Він також зазначив, що питання того, що буде з Росією після її поразки в розв'язаній нею війні, перестає бути табу для світової дипломатії.

"Ці питання поки не обговорюють на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання - якою має стати Росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці", - додав Кулеба.

Нагадаємо, глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН.

За декілька днів до цього, 15 грудня до Конгресу США внесли резолюцію щодо виключення Росії з Ради безпеки ООН. ЇЇ представили двоє американських законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини.

Також раніше ми писали, що Україна готує офіційні кроки, аби довести, що Росія незаконно перебуває у Раді безпеки ООН.

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ООНДмитро КулебаРосійська Федерація