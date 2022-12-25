Украина завтра планирует поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что вопрос о том, что будет с Россией после ее поражения в развязанной войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.

"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - добавил Кулеба.