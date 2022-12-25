Украина завтра планирует поднять вопрос о пребывании России в Совбезе ООН

Украина намерена завтра, 26 декабря, поднять вопрос о дальнейшем пребывании Российской Федерации в Совбезе ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИДа Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Завтра мы официально выступим с такой позицией... У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ - нет, не имеет", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что вопрос о том, что будет с Россией после ее поражения в развязанной войне, перестает быть табу для мировой дипломатии.
"Эти вопросы пока не обсуждают на пресс-конференциях и в публичных заявлениях лидеров государств и правительств, но уровнем ниже люди уже задают вопрос - какой должна стать Россия, чтобы она не представляла угрозы миру и безопасности", - добавил Кулеба.
Напомним, глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН.
За несколько дней до этого, 15 декабря в Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Ее представили два американских законодателя, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека.
Также ранее мы писали, что Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН.
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