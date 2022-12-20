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Настав час розмови про узурпацію Росією місця в ООН. Україна готує офіційні кроки, - Кулеба

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Вівторок 20 грудня 2022 13:35
Настав час розмови про узурпацію Росією місця в ООН. Україна готує офіційні кроки, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готує офіційні кроки, аби довести, що Росія незаконно перебуває у Раді безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на брифінгу.

"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Так само як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Росія займає місце члену Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього і внаслідок шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому.

"Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН. Це не буде просто, це буде вкрай непросто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та ООН загалом", - додав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія окупувала місце в Радбезі ООН, але "ніхто у світі вже не хоче чути її брехню".

При цьому США не бачать можливості зміни правил ООН задля виключення Росії з постійних членів Радбезу.

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ООН Російська Федерація Дмитро Кулеба
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