Глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Європейської ради Шарля Мішеля в інтерв'ю телеканалу RTVi.

"Думаю, що в міжнародному праві є вада, якщо постійний член радбезу ООН, у цьому випадку Росія, зухвало порушує міжнародне право. На мій погляд, слід було б встановити механізм припинення членства: я не говорю про повне виключення Росії, але як мінімум про припинення членства Росії в Раді безпеки", - сказав Мішель.

Втім, за його словами, наразі це нібито "неможливо", оскільки "приведе в глухий кут сам концепт безпеки ООН".

"Ми добре бачили, що до початку бойових дій в Україні (війни - ред.) концепт безпеки ООН вже сильно барахлив і мав чимало труднощів у функціонуванні під час вирішення великих міжнародних проблем. Отже, я серед тих, хто вважає, що рано чи пізно реформа функціонування ООН буде обов'язковою", - прогнозує Мішель.

Нагадаємо, ще в лютому, на початку повномасштабного вторгнення, Росія наклала вето на резолюцію ООН з вимогою припинити війну проти України.

Додамо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Російська Федерація окупувала місце у Раді безпеки ООН, але "ніхто у світі вже не хоче чути її брехню".

При цьому нещодавно ЗМІ повідомили, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.

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