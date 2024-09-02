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Україна здобула ще два "золота" на Паралімпіаді-2024

Фото: Ігор Цвєтов, український бігун (facebook.com/igor.tsvietov)
Автор: Іван Носальський

Українські спортсмени сьогодні, 2 вересня, вибороли два "золота" на Паралімпіаді у Франції. Тепер Україна вже має п'ять золотих медалей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дві медалі плавців

Українські плавці Денис Остапченко та Сергій Паламарчук змогли здобути одразу дві медалі у 50-метрівці на спині у класі S3 (беруть участь спортсмени з незначним порушенням координації у верхній частині тулуба та руках, із сильним пошкодженням решти тулуба та ніг, а також плавці з незначним загальним). порушенням та відсутністю кінцівок).

Остапченко зміг фінішувати за 45,16 секунд, а Паламарчук - за 50,48 секунд. Друге місце посів німець Йозіа Тім Александер Топф із результатом 47,06 секунди.

Варто зауважити, що це вже друге золото для Остапченка на Паралімпійських іграх. Перше він завоював під час Олімпіади у Токіо у фіналі 200-метрівки вільним стилем.

Медаль бігуна

Українець Ігор Цвєтов у свою чергу зміг посісти перше місце у забігу на 100 метрів у класі T35 (беруть участь спортсмени з помірним ураженням ніг, або незначними порушеннями рухів, координації тулуба та рук).

Український спортсмен досяг фінішу за 11,43 секунди. Він випередив двох росіян, які виступали у нейтральному статусі. Вони завершили за 11,70 секунди та 11,79 секунди відповідно.

Це вже третя золота медаль для Цвєтова. Дві попередні він завоював під час Паралімпіади у 2016 році.

Що передувало

Варто зауважити, що Україна досить успішно виступає на Паралімпіаді-2024. Українські спортсмени вже здобули 33 медалі. Країна посідає 10 місце в медальному заліку.

Детально про результати України після четвертого дня змагань - у матеріалі РБК-Україна.

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Паралімпійські ігри 2024