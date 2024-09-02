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Украина завоевала еще два "золота" на Паралимпиаде-2024

Фото: Игорь Цветов, украинский бегун (facebook.com/igor.tsvietov)
Автор: Иван Носальский

Украинские спортсмены сегодня, 2 сентября, завоевали два "золота" на Паралимпиаде во Франции. Теперь у Украины уже пять золотых медалей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Две медали пловцов

Украинские пловцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук смогли завоевать сразу две медали в 50-метровке на спине в классе S3 (участвуют спортсмены с незначительным нарушением координации в верхней части туловища и руках, с сильным повреждением остальной части туловища и ног, а также пловцы с незначительным общим нарушением и отсутствием конечностей).

Остапченко смог финишировать за 45,16 секунды, а Паламарчук - за 50,48 секунды. Второе место занял немец Йозиа Тим Александер Топф с результатом 47,06 секунды. 

Стоит заметить, что это уже второе “золото” для Остапченко на Паралимпийских играх. Первое он завоевал во время Олимпиады в Токио в финале 200-метровки вольным стилем. 

Медаль бегуна

Украинец Игорь Цветов в свою очередь смог занять первое место в забеге на 100 метров в классе T35 (участвуют спортсмены с умеренным поражением ног, или незначительными нарушениями движений, координации туловища и рук). 

Украинский спортсмен достиг финиша за 11,43 секунды. Он опередил двух россиян, которые выступали в нейтральном статусе. Они завершили за 11,70 секунды и 11,79 секунды соответственно. 

Это уже третья золотая медаль для Цветова. Две предыдущих он завоевал во время Паралимпиады в 2016 году. 

Что предшествовало

Стоит заметить, что Украина довольно успешно выступает на Паралимпиаде-2024. Украинские спортсмены уже получили 33 медали. Страна занимает 10-е место в медальном зачете.

Детально о результатах Украины после четвертого дня соревнований - в материале РБК-Украина.

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Паралимпийские игры 2024