Украина завоевала еще два "золота" на Паралимпиаде-2024

Две медали пловцов

Украинские пловцы Денис Остапченко и Сергей Паламарчук смогли завоевать сразу две медали в 50-метровке на спине в классе S3 (участвуют спортсмены с незначительным нарушением координации в верхней части туловища и руках, с сильным повреждением остальной части туловища и ног, а также пловцы с незначительным общим нарушением и отсутствием конечностей).

Остапченко смог финишировать за 45,16 секунды, а Паламарчук - за 50,48 секунды. Второе место занял немец Йозиа Тим Александер Топф с результатом 47,06 секунды.

Стоит заметить, что это уже второе “золото” для Остапченко на Паралимпийских играх. Первое он завоевал во время Олимпиады в Токио в финале 200-метровки вольным стилем.

Медаль бегуна

Украинец Игорь Цветов в свою очередь смог занять первое место в забеге на 100 метров в классе T35 (участвуют спортсмены с умеренным поражением ног, или незначительными нарушениями движений, координации туловища и рук).

Украинский спортсмен достиг финиша за 11,43 секунды. Он опередил двух россиян, которые выступали в нейтральном статусе. Они завершили за 11,70 секунды и 11,79 секунды соответственно.

Это уже третья золотая медаль для Цветова. Две предыдущих он завоевал во время Паралимпиады в 2016 году.