Паралімпіада-2024: медальний залік після четвертого дня, на якому місці Україна

На Паралімпійських іграх-2024 завершився четвертий день змагань, який приніс багато позитивних емоцій українським спортсменам і вболівальникам.

РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного паралімпійського комітету розповідає, яке місце Україна посідає в медальному заліку після 1 вересня.

Які медалі 1 вересня здобули українці на Паралімпіаді-2024

Михайло Сербін зі світовим рекордом (фінішував за 1:05.84 хвилини) здобув "золото" у плаванні на стометрівці на спині у класі S11.

До слова, у цьому запливі Україна мала подвійний подіум, адже бронзову нагороду здобув Данило Чуфаров.

Також 1 вересня "золото" здобула легкоатлетка Оксана Зубковська, яка перемогла у стрибках в довжину у класі T12.

Срібну медаль для нашої країни приніс цього дня Роман Полянський (академічне веслування, одиночки, клас PR1) і дебютант Паралімпіади Ігор Семенихін у плаванні на дистанції 100 м брасом клас SB5.

Почесну "бронзу" в актив записали Євгеній Богодайко (плавання, 100 м брасом, клас SB6), Анна Гонтар (плавання, 100 м брасом, клас SB5) і Артем Колінько, який здобув історичну для України медаль з боччі - спортивної гри з м'ячем на точність.

Україна завоювала історичну медаль у боччі (фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine)

На якому місці Україна у медальному заліку

Після вдалого змагального дня наша збірна покращила свою позицію у загальному медальному заліку, піднявшись з 20-ї на 11-ту сходинку. В активі наших паралімпійців три "золота", 10 срібних і 14 бронзових медалей. За кількістю медалей Україна ділить 4 місце зі США і Бразилією.

Лідерство продовжує утримувати Китай, який має 71 медаль, з яких 33 - золоті.

Другу сходинку займає Велика Британія (43 нагороди, з яких 23 - найвищого ґатунку).

Трійку лідерів з 8 золотими нагородами замикають США, випереджаючи Бразилію лише за показником більшої кількості "срібла".

Нагадаємо, що на минулих Паралімпійських іграх, що пройшли у Токіо чотири роки тому, українські спортсмени здобули 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Наша збірна тоді стала шостою в загальному медальному заліку.