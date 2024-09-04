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Україна завершила реструктуризацію боргу на 20,5 млрд доларів

Фото: Україна  провела реструктуризацію боргу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна оголосила про завершення операції з реструктуризації боргу. Це дозволить заощадити загалом 22,8 млрд доларів до 2033 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну

За даними пресслужби, процес включав обмін державних єврооблігацій та облігацій Укравтодору на суму 20,5 млрд доларів (приблизно 24 млрд доларів з урахуванням капіталізованих відсотків) на облігації номінальною вартістю 15,2 млрд доларів.

"В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%)", - йдеться в повідомленні.

Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії 11,4 млрд доларів протягом наступних трьох років. Окрім цього, витрати на обслуговування погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом 22,8 млрд доларів, пояснили в пресслужбі.

"Незважаючи на постійні виклики, спричинені російською агресією, ми зробили рішучий крок для забезпечення фінансової стійкості України. Таким чином, критичні ресурси буде спрямовано на те, на що вони найбільше потрібні, а саме безпеку й оборону", - прокоментував Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.

За даними Мінфіну, ця угода відповідає цілям програми МВФ щодо стійкості боргу і була схвалена Групою кредиторів України.

Реструктуризація була виконана у співпраці з White & Case як юридичними радниками та Rothschild & Co як фінансовими радниками Міністерства фінансів України.

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