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Украина завершила реструктуризацию долга на 20,5 млрд долларов

Фото: Украина провела реструктуризацию долга (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина объявила о завершении сделки по реструктуризации долга. Это позволит сэкономить в общей сложности 22,8 млрд долларов до 2033 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным прессслужбы, процесс включал обмен государственных еврооблигаций и облигаций Укравтодора на сумму 20,5 млрд долларов (около 24 млрд долларов с учетом капитализированных процентов) на облигации номинальной стоимостью 15,2 млрд долларов.

"В результате этого соглашения государственный и гарантированный государством долг Украины сокращен на около 9 млрд долларов. Это означает номинальное снижение стоимости долга на 37% с первого дня действия сделки и снижение чистой приведенной стоимости долга на около 60% (при ставке дисконтировании 14%)", - говорится в сообщении.

Долговые выплаты уменьшаются на 93%, что приведет к экономии 11,4 млрд долларов в течение следующих трех лет. Кроме того, расходы на обслуживание погашения долга до 2033 года уменьшатся на 77%, что позволит сэкономить в общей сложности 22,8 млрд долларов, пояснили в пресс-службе.

"Несмотря на постоянные вызовы, вызванные российской агрессией, мы сделали решительный шаг для обеспечения финансовой устойчивости Украины. Таким образом, критические ресурсы будут направлены на то, на что они наиболее нужны, а именно безопасность и оборону", - прокомментировал Юрий Буца, правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом.

По данным Минфина, это соглашение отвечает целям программы МВФ по устойчивости долга и было одобрено Группой кредиторов Украины.

Реструктуризация была выполнена в сотрудничестве с White & Case как юридическими советниками и Rothschild & Co как финансовыми советниками Министерства финансов Украины.

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