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Україна атакує Москву десятками дронів, лунають вибухи

21:15 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Україна атакує Москву десятками дронів, лунають вибухи Фото: У Москві знову гучно (росЗМІ)
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Ввечері 15 листопада Сили оборони України розпочали нову атаку на столицю Росії - просто зараз на Москву летять десятки ударних дронів.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Близько 19:10 Собянін повідомив, що російська ППО нібито знешкодила чотири українські безпілотники, які прямували до Москви.

"Фахівці екстрених служб працюють на місцях падіння уламків", - додав він.

За 20 хвилин мер російської столиці заявив, що вдалося відбити атаку ще 10 безпілотників.

"ППО Міноборони збила 11 безпілотників, які летіли на Москву. На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін о 19:46.

Однак на цьому атака на російську столицю не завершилася. О 20:10 у напрямку Москви рухалися ще кілька десятків дронів. Російська влада стверджує, що 16 із них вдалося збити.

"Відбито атаку ще 19 БПЛА, які летіли на Москву. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків", - заявив Собянін о 20:15.

Наслідки атаки на російську столицю він поки не розкриває.

Атака України на РФ 15 листопада

У Міноборони Росії заявили, що протягом дня, з 8:00 до 20:00 за московським часом, чергові сили ППО перехопили та знищили 230 українських безпілотників літакового типу.

Дрони нібито збивали над територіями Бєлгородської, Брянської та Курської областей, Республіки Крим, а також над акваторією Чорного моря.

Водночас російське оборонне відомство традиційно не уточнює, якою кількістю безпілотників ЗСУ атакували різні регіони Росії.

Раніше РБК-Україна розповідало, що протягом одного тижня ЗСУ порушили роботу 9 найбільших російських НПЗ.

Також ми писали, як Сили оборони за два тижні атакували понад третину всієї нафтопереробної потужності РФ.

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