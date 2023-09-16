Україна завдала ударів дронами по російських кораблях у Чорному морі, - ISW

Сили оборони України атакували надводними дронами російські сторожові кораблі в акваторії Чорного моря. Йдеться про судна окупантів проекту 22160 "Василь Биков".
Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Згідно із заявою українського командування, 14 вересня захисники завдали невказаних пошкоджень двом російським патрульним кораблям класу "Василь Биков" у південно-західній частині Чорного моря.
При цьому в Міністерстві оборони РФ стверджували, нібито сили їхнього Чорноморського флоту знищили в цьому районі два українські військово-морські дрони.
Видання "Українська правда" писало, що джерела в Службі безпеки України заявили про те, що 14 вересня військово-морський безпілотник суттєво пошкодив російський корвет класу "Бора" біля входу до Севастопольської бухти, однак у російському Міноборони розповідали, нібито сили ЧФ РФ знищили український надводний безпілотник і начебто відбили цю атаку.
В Інституті вивчення війни додають, що за даними російського джерела, цей корвет не отримав видимих пошкоджень.
Нагадаємо, що 15 вересня стало відомо про те, що українські спецназівці підбили російський ракетний корабель "Самум" у Криму за допомогою експериментального дрона "Морський малюк" (Sea baby). За інформацією "РБК-Україна" від джерел, це сталося 14 вересня, коли морський дрон СБУ влаштував "бавовну" ракетному кораблю "Самум" неподалік входу до Севастопольської бухти.
Перед цим 13 вересня через удар по Севастопольському морському заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
Також нагадаємо, що у серпні голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони - це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленьогірський гірник" та танкер "SIG" .
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