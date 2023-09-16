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Украина нанесла удары дронами по российским кораблям в Черном море, - ISW

Фото: Украина нанесла удары по российским патрульным кораблям класса "Василий Быков" (kchf.ru)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины атаковали надводными дронами российские сторожевые корабли в акватории Черного моря. Речь идет о суднах оккупантов проекта 22160 "Василий Быков".

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Согласно заявлению украинского командования, 14 сентября защитники нанесли неуказанные повреждения двум российским патрульным кораблям класса "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря.

При этом в Министерстве обороны РФ утверждали, якобы силы их Черноморского флота уничтожили в этом районе два украинских военно-морских дрона.

Издание "Украинская правда" писало, что источники в Службе безопасности Украины заявили о том, что 14 сентября военно-морской беспилотник существенно повредил российский корвет класса "Бора" у входа в Севастопольскую бухту, однако в российском Минобороны рассказывали, будто силы ЧФ РФ уничтожили украинский надводный беспилотник и якобы отразили эту атаку.

В Институте изучения войны добавляют, что по данным российского источника, этот корвет не получил видимых повреждений.

Ключевые выводы:

  • ВСУ 14 сентября освободили Андреевку в районе Бахмута и 15 сентября продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области.
  • Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь в рядах российских вооруженных сил и подчеркнул эффективность украинской ПВО против российских вертолетов.
  • Войска РФ 15 сентября провели еще одну серию ударов беспилотников "Шахед-131/-136" по тыловым районам в Украине.
  • Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прямо заявил, что мобилизованный личный состав будет демобилизован только по окончании российской "специальной военной операции".
  • Министерство обороны РФ продолжает попытки взять на себя контроль над операциями ЧВК "Вагнера" в Северной Африке и, возможно, поручило эту задачу бывшему командующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину.
  • Войска РФ 15 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.
  • Российские оккупационные "власти" продолжают усилия по укреплению наземных линий связи, соединяющих оккупированную часть юга Украины с временно захваченным войсками РФ украинским Крымом и с территорией России.

Удары Украины по флоту оккупантов

Напомним, что 15 сентября стало известно о том, что украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby). По информации "РБК-Украина" от источников, это произошло 14 сентября, когда морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Перед этим 13 сентября из-за удара по Севастопольскому морскому заводу был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Также напомним, что в августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские дроны - это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".

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