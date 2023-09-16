Украина нанесла удары дронами по российским кораблям в Черном море, - ISW

Согласно заявлению украинского командования, 14 сентября защитники нанесли неуказанные повреждения двум российским патрульным кораблям класса "Василий Быков" в юго-западной части Черного моря.

При этом в Министерстве обороны РФ утверждали, якобы силы их Черноморского флота уничтожили в этом районе два украинских военно-морских дрона.

Издание "Украинская правда" писало, что источники в Службе безопасности Украины заявили о том, что 14 сентября военно-морской беспилотник существенно повредил российский корвет класса "Бора" у входа в Севастопольскую бухту, однако в российском Минобороны рассказывали, будто силы ЧФ РФ уничтожили украинский надводный беспилотник и якобы отразили эту атаку.

В Институте изучения войны добавляют, что по данным российского источника, этот корвет не получил видимых повреждений.

Ключевые выводы:

ВСУ 14 сентября освободили Андреевку в районе Бахмута и 15 сентября продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области.

Депутат Госдумы РФ и бывший заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Андрей Гурулев пожаловался на ложь в рядах российских вооруженных сил и подчеркнул эффективность украинской ПВО против российских вертолетов.

Войска РФ 15 сентября провели еще одну серию ударов беспилотников "Шахед-131/-136" по тыловым районам в Украине.

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов прямо заявил, что мобилизованный личный состав будет демобилизован только по окончании российской "специальной военной операции".

Министерство обороны РФ продолжает попытки взять на себя контроль над операциями ЧВК "Вагнера" в Северной Африке и, возможно, поручило эту задачу бывшему командующему Воздушно-космическими силами РФ Сергею Суровикину.

Войска РФ 15 сентября вели наступательные действия на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, в районе Бахмута, на линии Авдеевка - Донецк, на западе Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.

Российские оккупационные "власти" продолжают усилия по укреплению наземных линий связи, соединяющих оккупированную часть юга Украины с временно захваченным войсками РФ украинским Крымом и с территорией России.

Удары Украины по флоту оккупантов

Напомним, что 15 сентября стало известно о том, что украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby). По информации "РБК-Украина" от источников, это произошло 14 сентября, когда морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Перед этим 13 сентября из-за удара по Севастопольскому морскому заводу был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

Также напомним, что в августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские дроны - это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG".