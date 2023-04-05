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Україна завдає глибоких ударів і накопичує боєприпаси перед контрнаступом, - CNN

Фото: Україна завдає глибоких ударів і накопичує боєприпаси перед контрнаступом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни завдають глибоких ударів по росіянах й накопичують боєприпаси напередодні очікуваного контрнаступу

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Деякі з цих глибоких ударів по російських є підготовкою до будь-якого майбутнього наступу.Ми бачили, що протягом всієї кампанії українці були дуже вправні у націлюванні цих точних систем HIMARS на конкретні російські цілі", - заявляють західні чиновники.

Водночас як стверджують джерела, Україна накопичує боєприпаси й це не обмежує повсякденні операції наших воїнів.

"Ми не бачимо, щоб вони були змушені обмежувати свої операції через нестачу боєприпасів. Очевидно, що зараз вони хочуть накопичити запаси, бо готуються до наступу, тому їм потрібні гарантії постачання для того, щоб мати змогу продовжувати наступ. З того, що ми бачимо, вони отримують ці запаси зараз", - додають чиновники.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, сьогодні командування та Сили оборони готують контрнаступ, однак слушний час для нього обиратиме Генштаб ЗСУ.

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