Украина наносит глубокие удары и накапливает боеприпасы перед контрнаступлением, - CNN

"Некоторые из этих глубоких ударов по русским являются подготовкой к любому будущему наступлению. Мы видели, что на протяжении всей кампании украинцы были очень искусны в нацеливании этих точных систем HIMARS на конкретные российские цели", - заявляют западные чиновники.

В то же время, как утверждают источники, Украина накапливает боеприпасы и это не ограничивает повседневные операции наших воинов.

"Мы не видим, чтобы они были вынуждены ограничивать свои операции из-за недостатка боеприпасов. Очевидно, что сейчас они хотят накопить запасы, потому что готовятся к наступлению, поэтому им нужны гарантии снабжения для того, чтобы иметь возможность продолжать наступление. Из того, что мы видим, они получают эти запасы сейчас", - добавляют чиновники.