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Украина наносит глубокие удары и накапливает боеприпасы перед контрнаступлением, - CNN

Фото: Украина наносит глубокие удары и накапливает боеприпасы перед контрнаступлением (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины наносят глубокие удары по россиянам и накапливают боеприпасы накануне ожидаемого контрнаступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Некоторые из этих глубоких ударов по русским являются подготовкой к любому будущему наступлению. Мы видели, что на протяжении всей кампании украинцы были очень искусны в нацеливании этих точных систем HIMARS на конкретные российские цели", - заявляют западные чиновники.

В то же время, как утверждают источники, Украина накапливает боеприпасы и это не ограничивает повседневные операции наших воинов.

"Мы не видим, чтобы они были вынуждены ограничивать свои операции из-за недостатка боеприпасов. Очевидно, что сейчас они хотят накопить запасы, потому что готовятся к наступлению, поэтому им нужны гарантии снабжения для того, чтобы иметь возможность продолжать наступление. Из того, что мы видим, они получают эти запасы сейчас", - добавляют чиновники.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сегодня командование и Силы обороны готовят контрнаступление, однако удобное время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.

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