Україна зацікавлена у списаній військовій техніці. Сибіга переговорив з італійським колегою

"Дружня розмова з Антоніо Таяні (голова МЗС Італії, - ред.). Подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Обговорили прискорення наступного пакета військової допомоги Італії та посилення повітряного щита України", - написав міністр.

Він відзначив, що під час переговорів, висловив зацікавленість української сторони у списаній італійській військовій техніці.

Зокрема сторони:

відзначили хороші перспективи для подальшої співпраці між нашими оборонними галузями;

скоординували позиції напередодні Тижня високого рівня Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН);

обговорили питання українських дітей, на тлі російської агресії тимчасово проживають в Італії.

Допомога Італії Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія надає Україні значну підтримку. Як приклад, Рим поставляв Києву різні види зброї, включно із зенітними ракетами, протитанковими ракетами, кулеметами, мінометами і бронетехнікою.

За словами прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, під час засідання НАТО, наступного року, у 2025-му, її країна збільшить військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро.

Також раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T у рамках нового пакета допомоги

Списана техніка партнерів

Додамо, що 10 вересня Сибіга також проводив перемовини зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Тоді ж він також наголосив, що Україна зацікавлена у списаному обладнанні, у тому числі у великій кількості списаної бронетехніки, та інших зразків.