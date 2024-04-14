Україна засудила масовану атаку Ірану на Ізраїль

Іранська атака на Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував Ізраїль. Атака тривала близько 5 годин. Частина дронів та ракет випускалася з Лівану, Сирії, Іраку та Ємену. Відбивати атаку допомагали США, Британія та Йорданія.

Відомо, що Ізраїль атакували близько 300 безпілотників та ракет. Як заявила ізраїльська армія, більшість повітряних цілей збили.

Іран заявив, що напад на Ізраїль "завершено", а цілі нібито було досягнуто.

Станом на ранок було відомо про 31 постраждалого в Ізраїлі. США та генсек ООН засудили атаку Ірану, а американський президент Джо Байден заявив, що G7 обговорять можливу відповідь.

Детальніше про іранську атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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