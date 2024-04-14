Украина осудила массированную атаку Ирана на Израиль

Иранская атака на Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль. Атака длилась около 5 часов. Часть дронов и ракет выпускалась из Ливана, Сирии, Ирака и Йемена. Отбивать атаку помогали США, Великобритания и Иордания.

Известно, что Израиль атаковали около 300 беспилотников и ракет. Как заявила израильская армия, большинство воздушных целей сбили.

Иран заявил, что нападение на Израиль "завершено", а цели якобы были достигнуты.

По состоянию на утро было известно о 31 пострадавшем в Израиле. США и генсек ООН осудили атаку Ирана, а американский президент Джо Байден заявил, что G7 обсудят возможный ответ.

Детальнее об иранской атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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