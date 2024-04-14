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Украина осудила массированную атаку Ирана на Израиль

Фото: МИД Украины осудил атаку Ирана на Израиль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина осудила массированную атаку Ирана против Израиля, отметив, что действия Тегерана несут риск эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Украина считает, что необходимо приложить усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт.

"Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии", - заявили в МИД.

 

Иранская атака на Израиль

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль. Атака длилась около 5 часов. Часть дронов и ракет выпускалась из Ливана, Сирии, Ирака и Йемена. Отбивать атаку помогали США, Великобритания и Иордания.

Известно, что Израиль атаковали около 300 беспилотников и ракет. Как заявила израильская армия, большинство воздушных целей сбили.

Иран заявил, что нападение на Израиль "завершено", а цели якобы были достигнуты.

По состоянию на утро было известно о 31 пострадавшем в Израиле. США и генсек ООН осудили атаку Ирана, а американский президент Джо Байден заявил, что G7 обсудят возможный ответ.

Детальнее об иранской атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

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