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Україна засудила масовану атаку Ірану на Ізраїль

Київ, Неділя 14 квітня 2024 12:36
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Україна засудила масовану атаку Ірану на Ізраїль Фото: МЗС України засудило атаку Ірану на Ізраїль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна засудила масовану атаку Ірану проти Ізраїля, зазначивши, що дії Тегерана несуть ризик ескалації ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

"Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході", - йдеться у заяві.

Україна вважає, що необхідно докласти зусиль, щоб не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт.

"Ця атака вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії", - заявили у МЗС.

Іранська атака на Ізраїль

Іран в ніч на 14 квітня атакував Ізраїль. Атака тривала близько 5 годин. Частина дронів та ракет випускалася з Лівану, Сирії, Іраку та Ємену. Відбивати атаку допомагали США, Британія та Йорданія.

Відомо, що Ізраїль атакували близько 300 безпілотників та ракет. Як заявила ізраїльська армія, більшість повітряних цілей збили.

Іран заявив, що напад на Ізраїль "завершено", а цілі нібито було досягнуто.

Станом на ранок було відомо про 31 постраждалого в Ізраїлі. США та генсек ООН засудили атаку Ірану, а американський президент Джо Байден заявив, що G7 обговорять можливу відповідь.

Детальніше про іранську атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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