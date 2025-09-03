Україна запустила найбільший портовий інвестпроєкт: що відомо та які переспективи
Україна почала найбільший інвестиційний проєкт в портовій сфері за усі роки незалежності. Він передбачає сотні мільйонів іноземних інвестицій у порти та мільярди доларів надходжень протягом сорока років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра з питань відновлення - міністра громад та територій Олексія Кулебу.
"У Чорноморську разом із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко дали старт першому під час великої війни публічно-приватному проєкту саме в портовій галузі", - сказано у повідомленні.
За словами Кулеби, вже підписано наказ про створення конкурсної комісії. Змагатися в конкурсі будуть провідні компанії світу. Також планується підготувати документацію за участі IFC, ЄБРР та провідних консультантів - вже після цього буде оголошено конкурс та обрано інвестора.
При цьому Перший та Контейнерний термінали порту Чорноморськ, головні активи конкурсу, залишаються у власності держави. Інвестор бере на себе модернізацію та управління на основі довгострокового договору.
"Проєкт має стати найбільшою інвестицією в історії українських портів. Його масштаб - сотні мільйонів доларів у модернізацію причалів та обладнання, понад 1,1 мільярда доларів надходжень до бюджетів протягом сорока років і більше тисячі робочих місць із гарантіями для людей. Проєкт вже зацікавив понад 40 міжнародних портових операторів та інвесторів, що забезпечить високу конкуренцію та найкращі умови для держави", - запевнив міністр.
Планується, що через три роки обсяг контейнерних перевезень складе понад 250 тисяч контейнерів на рік, а згодом вийде на довоєнні показники - понад півмільйона.
Тим часом ворог намагається знищити українські порти. Так, у ніч на 2 вересня російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.
Також у ніч на 31 серпня російська армія дронами атакувала Чорноморськ. Як заявляв мер міста Василь Гуляєв, це була наймасовіша атака на місто за час повномасштабної війни. Окупанти ударили по об'єктах енергетики, залишивши Чорноморськ без світла.