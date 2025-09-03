ua en ru
Украина запустила крупнейший портовый инвестпроект: что известно и какие перспективы

Украина, Среда 03 сентября 2025 21:26
Украина запустила крупнейший портовый инвестпроект: что известно и какие перспективы Иллюстративное фото: инвестиции в порт составят сотни миллионов долларов (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина начала крупнейший инвестиционный проект в портовой сфере за все годы независимости. Он предусматривает сотни миллионов иностранных инвестиций в порты и миллиарды долларов поступлений в течение сорока лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра общин и территорий Алексея Кулебу.

"В Черноморске вместе с премьер-министром Украины Юлией Свириденко дали старт первому во время большой войны публично-частному проекту именно в портовой отрасли", - сказано в сообщении.

По словам Кулебы, уже подписан приказ о создании конкурсной комиссии. Соревноваться в конкурсе будут ведущие компании мира. Также планируется подготовить документацию с участием IFC, ЕБРР и ведущих консультантов - уже после этого будет объявлен конкурс и выбран инвестор.

При этом Первый и Контейнерный терминалы порта Черноморск, главные активы конкурса, остаются в собственности государства. Инвестор берет на себя модернизацию и управление на основе долгосрочного договора.

"Проект должен стать крупнейшей инвестицией в истории украинских портов. Его масштаб - сотни миллионов долларов в модернизацию причалов и оборудования, более 1,1 миллиарда долларов поступлений в бюджеты в течение сорока лет и более тысячи рабочих мест с гарантиями для людей. Проект уже заинтересовал более 40 международных портовых операторов и инвесторов, что обеспечит высокую конкуренцию и лучшие условия для государства", - заверил министр.

Планируется, что через три года объем контейнерных перевозок составит более 250 тысяч контейнеров в год, а затем выйдет на довоенные показатели - более полумиллиона.

Фото: Министерство развития регионов и общин

Тем временем враг пытается уничтожить украинские порты. Так, в ночь на 2 сентября российские войска в очередной раз атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района.

Также в ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала Черноморск. Как заявлял мэр города Василий Гуляев, это была самая массовая атака на город за время полномасштабной войны. Оккупанты ударили по объектам энергетики, оставив Черноморск без света.

