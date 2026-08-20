Україна запровадила санкції проти авторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь"

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію санкції проти авторів та дистриб'юторів мультсеріалу "Маша та Ведмідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Згідно офіційному повідомленню, санкції застосовані проти п'яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь".

Як зазначено, цей мультфільм "поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України".

Таким чином, під санкціями опинилися:

студія "Анімаккорд", яка є автором мультсеріалу;

засновник студії, її генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, і співавтор серіалу, що сплачує кошти в бюджет Росії;

і власник прав на цей пропагандистський мультфільм.

"Окремо маємо реагувати на російську пропаганду, особливо коли вона спрямована на дітей і поширюється через великі міжнародні платформи", – зазначив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Це рішення у свою чергу дозволяє заборонити трансляцію мультику в Україні.