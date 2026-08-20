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Украина ввела санкции против авторов мультсериала "Маша и Медведь"

23:37 20.08.2026 Чт
2 мин
Что известно о введении санкций?
aimg Эдуард Ткач
Украина ввела санкции против авторов мультсериала "Маша и Медведь" Фото: контент мультфильма представляет угрозу национальной безопасности Украины (скриншот)
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против авторов и дистрибьюторов мультсериала "Маша и Медведь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Согласно официальному уведомлению, санкции применены против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала "Маша и Медведь".

Как отмечено, этот мультфильм "распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины".

Таким образом, под санкциями оказались:

  • студия "Анимаккорд", которая является автором мультсериала;
  • основатель студии, ее генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, и соавтор сериала, уплачивающий средства в бюджет России;
  • и обладатель прав на этот пропагандистский мультфильм.

"Отдельно должны реагировать на российскую пропаганду, особенно когда она направлена на детей и распространяется через большие международные платформы", - отметил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Это решение в свою очередь позволяет запретить трансляцию мультика в Украине.

Что еще важно знать

Напомним, в июне этого года стриминговый сервис Netflix оказался в центре скандала. Причиной стало то, что платформа решила приобрести права на показ новых сезонов российского мультфильма "Маша и Медведь".

Также мы писали, в июле межпартийная группа депутатов парламента Британии обратилась к министру культуры с призывом проверить возможность прекращения трансляции мультсериала "Маша и Медведь".

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