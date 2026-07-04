У Британії мають намір заборонити показувати мультфільм "Маша та ведмідь"
Міжпартійна група депутатів парламенту Великобританії звернулася до міністра культури Лізи Ненді із закликом перевірити можливість припинення трансляції російського мультсеріалу "Маша та ведмідь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.
У Британії вважають, що окремі епізоди можуть містити елементи російської державної пропаганди та радянської військової символіки.
Депутати вимагають перевірити показ мультсеріалу
Понад 50 представників Ліберально-демократичної, Лейбористської, Консервативної, Зеленої партії, а також Шотландської національної партії та Plaid Cymru підписали звернення до уряду Великобританії. Ініціатором листа виступив депутат від ліберальних демократів Том Гордон.
У документі йдеться про те, що деякі сцени мультсеріалу містять "пропагандистський контент", який, на думку авторів звернення, "не надто прихований".
Зокрема, парламентарі звернули увагу на епізоди, де головна героїня з'являється у головному уборі, що нагадує танковий шолом, у формі радянського зразка, а також у кашкеті, який політики пов'язують із радянськими прикордонними військами та НКВС.
Претензії до Netflix та ITVX
У зверненні також згадується рішення Netflix придбати ще два сезони мультсеріалу та продовжити ліцензію на вже існуючі серії та спін-офф більш ніж у 100 країнах.
Ми пишемо, щоб вимагати вживання термінових заходів з боку уряду після заяви Netflix про придбання двох нових сезонів російського анімаційного серіалу „Маша та ведмідь” та продовження ліцензійної угоди на поточні сезони та спін-офф у більш ніж 100 країнах.
За словами депутатів, серіал також доступний британським глядачам через платформу ITVX, що викликає у них серйозне занепокоєння.
Цей контент також транслюється у Сполученому Королівстві на платформі ITVX. Британські діти отримують до нього доступ як через велику глобальну стрімінгову платформу, так і через провідного національного мовника, і ми вважаємо це неприйнятним
Автори листа наголосили, що британські сім'ї мають бути впевнені у тому, що дитячий контент проходить необхідну перевірку перед розповсюдженням.
Британські батьки мають право розраховувати на те, що контент, який доходить до їхніх дітей через ліцензовані платформи, проходить належну перевірку – особливо тоді, коли наші союзники висловлюють обґрунтоване занепокоєння з приводу державної пропаганди
На що ще вказали парламентарі
У зверненні наводиться позиція українського Центру протидії дезінформації при РНБО, де раніше заявляли, що "Маша та ведмідь" є "не просто мультфільмом, а інструментом російської м'якої сили", оскільки окремі сюжетні лінії, на думку Центру, сприяють нормалізації радянської символіки та мілітаристської тематики.
При цьому студія Animaccord відкидає подібні звинувачення. Компанія заявляє, що є приватним розробником анімаційного контенту, не отримує державного фінансування та не пов'язана з російською владою.
Нагадаємо, що раніше стрімінгова платформа Netflix зіткнулася з критикою з боку українських користувачів після того, як стало відомо про придбання прав на показ нових сезонів російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь".