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У Британії мають намір заборонити показувати мультфільм "Маша та ведмідь"

01:12 04.07.2026 Сб
3 хв
Netflix опинився в епіцентрі скандалу з російським серіалом
aimg Анастасія Никончук
У Британії мають намір заборонити показувати мультфільм "Маша та ведмідь" Фото: Netflix (GettyImages)
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Міжпартійна група депутатів парламенту Великобританії звернулася до міністра культури Лізи Ненді із закликом перевірити можливість припинення трансляції російського мультсеріалу "Маша та ведмідь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.

У Британії вважають, що окремі епізоди можуть містити елементи російської державної пропаганди та радянської військової символіки.

Депутати вимагають перевірити показ мультсеріалу

Понад 50 представників Ліберально-демократичної, Лейбористської, Консервативної, Зеленої партії, а також Шотландської національної партії та Plaid Cymru підписали звернення до уряду Великобританії. Ініціатором листа виступив депутат від ліберальних демократів Том Гордон.

У документі йдеться про те, що деякі сцени мультсеріалу містять "пропагандистський контент", який, на думку авторів звернення, "не надто прихований".

Зокрема, парламентарі звернули увагу на епізоди, де головна героїня з'являється у головному уборі, що нагадує танковий шолом, у формі радянського зразка, а також у кашкеті, який політики пов'язують із радянськими прикордонними військами та НКВС.

Претензії до Netflix та ITVX

У зверненні також згадується рішення Netflix придбати ще два сезони мультсеріалу та продовжити ліцензію на вже існуючі серії та спін-офф більш ніж у 100 країнах.

Ми пишемо, щоб вимагати вживання термінових заходів з боку уряду після заяви Netflix про придбання двох нових сезонів російського анімаційного серіалу „Маша та ведмідь” та продовження ліцензійної угоди на поточні сезони та спін-офф у більш ніж 100 країнах.

За словами депутатів, серіал також доступний британським глядачам через платформу ITVX, що викликає у них серйозне занепокоєння.

Цей контент також транслюється у Сполученому Королівстві на платформі ITVX. Британські діти отримують до нього доступ як через велику глобальну стрімінгову платформу, так і через провідного національного мовника, і ми вважаємо це неприйнятним

Автори листа наголосили, що британські сім'ї мають бути впевнені у тому, що дитячий контент проходить необхідну перевірку перед розповсюдженням.

Британські батьки мають право розраховувати на те, що контент, який доходить до їхніх дітей через ліцензовані платформи, проходить належну перевірку – особливо тоді, коли наші союзники висловлюють обґрунтоване занепокоєння з приводу державної пропаганди

На що ще вказали парламентарі

У зверненні наводиться позиція українського Центру протидії дезінформації при РНБО, де раніше заявляли, що "Маша та ведмідь" є "не просто мультфільмом, а інструментом російської м'якої сили", оскільки окремі сюжетні лінії, на думку Центру, сприяють нормалізації радянської символіки та мілітаристської тематики.

При цьому студія Animaccord відкидає подібні звинувачення. Компанія заявляє, що є приватним розробником анімаційного контенту, не отримує державного фінансування та не пов'язана з російською владою.

Нагадаємо, що раніше стрімінгова платформа Netflix зіткнулася з критикою з боку українських користувачів після того, як стало відомо про придбання прав на показ нових сезонів російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь".

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