Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги: про що йдеться

Україна запросила у Німеччини додаткову допомогу у вигляді енергетичного обладнання, боєприпасів та протидронних систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля в інтерв'ю німецькому FAZ.
За словами Шмигаля, українська сторона просить у Німеччини додаткові ракети до системи Iris-T, протидронні глушники, а також мобільно-енергетичне обладнання для вироблення електроенергії та тепла.
Прем'єр зазначив, що німецька допомога потрібна Україні "прямо зараз".
При цьому Шмигаль наголосив, що палива в України на сьогодні достатньо, "але якщо будуть масштабні відключення електроенергії та опалення, його знадобиться більше".
Крім того, український прем'єр-міністр закликає Німеччину та всіх союзників розробити механізм передачі заморожених російських активів Україні.
Нагадаємо, нещодавно Україна здобула німецький комплекс IRIS-T. За кілька днів служби системи ППО відмінно показала себе в роботі. Вже найближчими місяцями Україна розраховує отримати додаткові пускові установки від Німеччини.
Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.
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