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Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги: про що йдеться

Фото: Україна запросила у Німеччини новий пакет допомоги (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

Україна запросила у Німеччини додаткову допомогу у вигляді енергетичного обладнання, боєприпасів та протидронних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прем'єра Дениса Шмигаля в інтерв'ю німецькому FAZ.

За словами Шмигаля, українська сторона просить у Німеччини додаткові ракети до системи Iris-T, протидронні глушники, а також мобільно-енергетичне обладнання для вироблення електроенергії та тепла.

Прем'єр зазначив, що німецька допомога потрібна Україні "прямо зараз".

При цьому Шмигаль наголосив, що палива в України на сьогодні достатньо, "але якщо будуть масштабні відключення електроенергії та опалення, його знадобиться більше".

Крім того, український прем'єр-міністр закликає Німеччину та всіх союзників розробити механізм передачі заморожених російських активів Україні.

Нагадаємо, нещодавно Україна здобула німецький комплекс IRIS-T. За кілька днів служби системи ППО відмінно показала себе в роботі. Вже найближчими місяцями Україна розраховує отримати додаткові пускові установки від Німеччини.

Також повідомлялося, що Німеччина передала Україні першу із чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні виявлення ворожих ракет.

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Військова допомога