Украина запросила у Германии новый пакет помощи: о чем речь

Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля в интервью немецкому FAZ.
По словам Шмыгаля, украинская сторона просит у Германии дополнительные ракеты к системе Iris-T, противодронные глушители, а также мобильно энергетическое оборудование для выработки электроэнергии и тепла.
Премьер отметил, что немецкая помощь нужна Украине "прямо сейчас".
При этом Шмыгаль подчеркнул, что топлива у Украины на сегодня достаточно, "но если будут масштабные отключения электроэнергии и отопления, его понадобится больше".
Кроме того, украинский премьер-министр призывает Германию и всех союзников разработать механизм передачи замороженных российских активов Украине.
Напомним, недавно Украина получила немецкий комплекс IRIS-T. За несколько дней службы систепа ПВО отлично показала себя в работе. Уже в ближайшие месяцы Украина рассчитывает получить дополнительные пусковые установки от Германии.
Также сообщалось, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для обнаружения вражеских ракет.
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