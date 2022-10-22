RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина запросила у Германии новый пакет помощи: о чем речь

Фото: Украина запросила у Германии новый пакет помощи (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

Украина запросила у Германии дополнительную помощь в виде энергетического оборудования, боеприпасов и противодронных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова премьера Дениса Шмыгаля в интервью немецкому FAZ.

По словам Шмыгаля, украинская сторона просит у Германии дополнительные ракеты к системе Iris-T, противодронные глушители, а также мобильно энергетическое оборудование для выработки электроэнергии и тепла.

Премьер отметил, что немецкая помощь нужна Украине "прямо сейчас".

При этом Шмыгаль подчеркнул, что топлива у Украины на сегодня достаточно, "но если будут масштабные отключения электроэнергии и отопления, его понадобится больше".

Кроме того, украинский премьер-министр призывает Германию и всех союзников разработать механизм передачи замороженных российских активов Украине.

Напомним, недавно Украина получила немецкий комплекс IRIS-T. За несколько дней службы систепа ПВО отлично показала себя в работе. Уже в ближайшие месяцы Украина рассчитывает получить дополнительные пусковые установки от Германии.

Также сообщалось, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных радиолокационных систем TRML-4D. Они необходимы для обнаружения вражеских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь