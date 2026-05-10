Україна запропонувала відправити своїх експертів до Балтії після інцидентів із дронами

За даними естонського мовника, Київ уже зв’язався з посольством Естонії в Україні щодо можливої співпраці. Водночас конкретний зміст ініціативи ще уточнюється.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд очікує від України насамперед кращого контролю над польотами своїх дронів.

"Безумовно, найпростіший спосіб для українців утримати свої дрони подалі від нашої території - це краще контролювати свою діяльність", - наголосив він.

Інтерес до теми посилився після кількох інцидентів у Балтійському регіоні. Зокрема, у Латвії нещодавно повідомляли про можливу повітряну загрозу після падіння двох дронів і пошкодження нафтосховища.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що Таллінн підтримує право України атакувати російські цілі, однак у влади є занепокоєння щодо ризиків для території НАТО.

За його словами, існує небезпека, що Росія може перехоплювати українські дрони та перенаправляти їх у бік країн Балтії.

"Якщо говорити про безпосередню близькість до кордонів НАТО, то якщо Росія застосує ракетну систему або щось подібне, що може потрапити на територію НАТО, то Росія насправді боїться НАТО і в такому випадку просто не хоче ескалувати військовий конфлікт. Однак це знову ж таки небезпечно з іншого боку, що Росія може взяти під контроль українські дрони і надіслати їх до нас уже націленими кудись, де, наприклад, є людські жертви", - заявив Цахкна.

Водночас міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначив, що Україна навряд чи ділитиметься з партнерами детальними планами своїх атак, оскільки така інформація є оперативною.

"Якщо говорити про конкретні випадки та траєкторії польотів, то Україна має вирішити, чи повідомляти нам про це, чи ні. Загалом це оперативна інформація", - підкреслив він.

У виданні наголосили, що Україна продовжує атаки на російські порти в Балтійському морі, тому повністю уникнути подібних інцидентів із дронами буде складно.

Естонський експерт із безпеки Райнер Сакс вважає, що країни Балтії мають самі активніше працювати над координацією з Україною, а не чекати лише ініціатив Києва.

Минулого тижня міністри оборони Естонії та України вже обговорювали ситуацію після того, як один із дронів ненадовго увійшов у повітряний простір Естонії.

За словами Певкура, сторони розглядають кілька технічних рішень для мінімізації ризиків.

"Можна змінити траєкторію, можна контролювати політ дронів завдяки вбудованим у них так званим kill switch, тобто автоматичним системам знищення - якщо бачать, що дрон збивається з курсу, то можна цей дрон автоматично знищити навіть на відстані", - додав він.

Дрони у Латвії та Фінляндії

Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня невідомі безпілотники порушили повітряний простір Латвії з боку Росії. Повітряні сили країни повідомили про падіння двох дронів.