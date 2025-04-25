Україна запропонувала США свої умови миру: Telegraph розкрила зміст документа

Як пише видання, детальна інформація про п'ятипунктний пакет вимог Києва була надана виданню The Telegraph, "з якого випливає, що, як і раніше, зберігаються серйозні розбіжності з американським планом із семи пунктів, який з'явився цього тижня".

Крим є ключовим питанням

"В основі вимог лежить наполеглива вимога про те, щоб Крим - українська земля, анексована військами очільника Кремля Володимира Путіна 2014 року - офіційно не визнавався російською територією", - йдеться в статті.

Подробиці вимог, висунутих Україною, були розкриті в плані з п'яти пунктів, який, за словами президента України Володимира Зеленського, перебуває на столі у Трампа.

Український президент уже встиг висловитися про план на прес-конференції в ПАР.

"Після пропозиції США з'явилися й інші документи, і я вважаю, що сьогодні цей формат, цей документ лежить на столі у президента Трампа. Усе, що суперечить нашим цінностям або нашій конституції, не може бути частиною будь-яких угод", - констатував Зеленський.

Які пункти включає український документ

Досьє щодо вимог, з яким ознайомилася The Telegraph, ясно показує, що Україна сподівається фактично усунути будь-яке офіційне міжнародне визнання російського суверенітету над Кримом або іншими окупованими територіями.

Пункти один і два фокусуються на формулюванні будь-якої мирної угоди як "заснованої на міжнародному праві, а не на капітуляції", з особливим попередженням про можливе вторгнення Китаю на Тайвань.

"Вони також підкреслюють важливість чітких "гарантій безпеки" як ціни за будь-яку перспективну мирну угоду, в рамках якої Україна поступиться територією Росії, нехай навіть на тимчасовій основі", - розкривають деталі журналісти.

Третій пункт - "це спроба відібрати у Трампа контроль над переговорами і повернути Україну в центр мирного процесу".

Четвертий пункт слугує попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу загрожувати не тільки нападами на Україну, а й на чорноморських союзників - Туреччину, Румунію та Болгарію.

П'ятий і останній пункт ясно показує, що Росії не можна дозволяти використовувати угоду для обмеження чисельності збройних сил або оборонно-промислової бази України.