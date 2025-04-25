Украина предложила США свои условия мира: Telegraph раскрыла содержание документа

В ходе переговоров в Лондоне Украина вместе с европейскими партнерами выработала собственную версию плана урегулирования войны с Россией. Его уже передали США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.
Как пишет издание, подробная информация о пятипунктном пакете требований Киева была предоставлена изданию The Telegraph, "из которого следует, что по-прежнему сохраняются серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов, который появился на этой неделе".
"В основе требований лежит настойчивое требование о том, чтобы Крым - украинская земля, аннексированная войсками главы Кремля Владимира Путина в 2014 году - официально не признавался российской территорией", - говорится в статье.
Подробности требований, выдвигаемых Украиной, были раскрыты в плане из пяти пунктов, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находится на столе у Трампа.
Украинский президент уже успел высказаться о плане на пресс-конференции в ЮАР.
"После предложения США появились и другие документы, и я считаю, что сегодня этот формат, этот документ лежит на столе у президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть частью каких-либо соглашений", - констатировал Зеленский.
Досье по требованиям, с которым ознакомилась The Telegraph, ясно показывает, что Украина надеется фактически устранить любое официальное международное признание российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.
Пункты один и два фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань.
"Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, в рамках которого Украина уступит территорию России, пусть даже на временной основе", - раскрывают детали журналисты.
Третий пункт - "это попытка отобрать у Трампа контроль над переговорами и вернуть Украину в центр мирного процесса".
Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников - Турцию, Румынию и Болгарию.
Пятый и последний пункт ясно показывает, что России нельзя позволять использовать сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.
На этой неделе США опубликовали свой план, в частности, по прекращению огня и в широком смысле - по прекращению войны.
Согласно этому документу, США уже фактически официально заявили о том, что поддерживают замораживание войны в Украине почти на нынешней линии фронта.
План Вашингтона также содержит предложения о признании Крыма российским и признании оккупации и других захваченных агрессором территорий.
Этот план был тут же отвергнут Украиной. По словам президента Владимира Зеленского, Украина не откажется от оккупированных территорий и не признает их частью РФ.
Эта позиция привела к тому, что в Лондоне была отменена встреча на уровне глав МИД между США, Украиной и странами Европы по мирному урегулированию. Она прошла на более низком дипломатическом уровне.
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