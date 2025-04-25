Украина предложила США свои условия мира: Telegraph раскрыла содержание документа

Как пишет издание, подробная информация о пятипунктном пакете требований Киева была предоставлена ​​изданию The Telegraph, "из которого следует, что по-прежнему сохраняются серьезные разногласия с американским планом из семи пунктов, который появился на этой неделе".

Крым является ключевым вопросом

"В основе требований лежит настойчивое требование о том, чтобы Крым - украинская земля, аннексированная войсками главы Кремля Владимира Путина в 2014 году - официально не признавался российской территорией", - говорится в статье.

Подробности требований, выдвигаемых Украиной, были раскрыты в плане из пяти пунктов, который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, находится на столе у Трампа.

Украинский президент уже успел высказаться о плане на пресс-конференции в ЮАР.

"После предложения США появились и другие документы, и я считаю, что сегодня этот формат, этот документ лежит на столе у ​​президента Трампа. Все, что противоречит нашим ценностям или нашей конституции, не может быть частью каких-либо соглашений", - констатировал Зеленский.

Какие пукты включает украинский документ

Досье по требованиям, с которым ознакомилась The Telegraph, ясно показывает, что Украина надеется фактически устранить любое официальное международное признание российского суверенитета над Крымом или другими оккупированными территориями.

Пункты один и два фокусируются на формулировке любого мирного соглашения как "основанного на международном праве, а не на капитуляции", с особым предупреждением о возможном вторжении Китая на Тайвань.

"Они также подчеркивают важность четких "гарантий безопасности" как цены за любое перспективное мирное соглашение, в рамках которого Украина уступит территорию России, пусть даже на временной основе", - раскрывают детали журналисты.

Третий пункт - "это попытка отобрать у Трампа контроль над переговорами и вернуть Украину в центр мирного процесса".

Четвертый пункт служит предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России контролировать Крым позволяет ей угрожать не только нападениями на Украину, но и на черноморских союзников - Турцию, Румынию и Болгарию.

Пятый и последний пункт ясно показывает, что России нельзя позволять использовать сделку для ограничения численности вооруженных сил или оборонно-промышленной базы Украины.