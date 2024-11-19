ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна запропонувала партнерам новий підхід до санкцій проти Росії

Україна, Вівторок 19 листопада 2024 13:50
UA EN RU
Україна запропонувала партнерам новий підхід до санкцій проти Росії Фото: Владислав Власюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна запропонувала партнерам по санкційній коаліції новий підхід щодо введення обмежень для Російської Федерації.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Цей підхід в тому, щоб не формувати нові великі санкційні пакети, а доповнювати вже існуючі санкції. Зараз ця ідея просувається серед низки країн.

"По танкерах (введення санкцій щодо танкерного флоту - ред.) у нас є невеличка коаліція європейських країн - я б сказав, більш яструбиних у питанні санкцій. Це Нідерланди, Данія, Швеція, іноді Німеччина, Польща, країни Балтії, інші. І ми з ними максимально проштовхуємо (цю ідею, - ред.)", - сказав Власюк.

За його словами, суть ідеї - не чекаючи на великий санкційний пакет, додати 10-20 позицій в уже наявні санкційні списки. "Такий варіант можливий і його не треба називати якимось грандіозним санкційним пакетом. Це просто доповнення санкційного списку компаніями і особами", - додав уповноважений з питань санкційної політики.

Ця ідея зараз максимально дискутується, і в доповненнях можуть бути обмеження для танкерів, які перевозять енергоресурси, транспортні організації.

"Наша задача з деякими партнерами з тих, яких я назвав, можливо, до кінця року спонукати всіх партнерів якнайшвидше поповнити або розширити санкційні списки", - сказав Власюк.

Нагадаємо, Європейський Союз розробляє 15-й пакет санкцій проти Російської Федерації через війну проти України. Цей пакет обмежень має, зокрема, посилити заходи з ізоляції промисловості країни-агресора від імпорту, й спрямований на унеможливлення обходу санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Офіс президента
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією