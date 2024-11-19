Україна запропонувала партнерам новий підхід до санкцій проти Росії

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Цей підхід в тому, щоб не формувати нові великі санкційні пакети, а доповнювати вже існуючі санкції. Зараз ця ідея просувається серед низки країн.

"По танкерах (введення санкцій щодо танкерного флоту - ред.) у нас є невеличка коаліція європейських країн - я б сказав, більш яструбиних у питанні санкцій. Це Нідерланди, Данія, Швеція, іноді Німеччина, Польща, країни Балтії, інші. І ми з ними максимально проштовхуємо (цю ідею, - ред.)", - сказав Власюк.

За його словами, суть ідеї - не чекаючи на великий санкційний пакет, додати 10-20 позицій в уже наявні санкційні списки. "Такий варіант можливий і його не треба називати якимось грандіозним санкційним пакетом. Це просто доповнення санкційного списку компаніями і особами", - додав уповноважений з питань санкційної політики.

Ця ідея зараз максимально дискутується, і в доповненнях можуть бути обмеження для танкерів, які перевозять енергоресурси, транспортні організації.

"Наша задача з деякими партнерами з тих, яких я назвав, можливо, до кінця року спонукати всіх партнерів якнайшвидше поповнити або розширити санкційні списки", - сказав Власюк.