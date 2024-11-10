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Боррель розповів про підготовку ЄС 15-го пакета санкцій проти Росії

Неділя 10 листопада 2024 03:10
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Боррель розповів про підготовку ЄС 15-го пакета санкцій проти Росії Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Європейський союз розробляє новий пакет санкцій щодо Російської Федерації через війну проти України. Цей 15-й пакет обмежень має, зокрема, посилити заходи з ізоляції промисловості країни-агресора від імпорту, й спрямований на унеможливлення обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля на спільній з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою прес-конференції у Києві.

За словами верховного представника ЄС з закордонних справ Борреля під час візиту до української столиці, п'ятнадцятий пакет санкцій проти РФ вже "готується".

Він відзначив важливість імпорту західних компонентів для російської ОПК для створення зброї та підживлення своєї "воєнної машини". Та в цьому контексті зауважив, що Москві вдається обходити запроваджені проти неї обмежувальні заходи.

"Нам потрібно посилювати заходи протидії обходу санкцій. Бо Росія не може виробляти нічого без іноземних запчастин, чипів, компонентів. Нам потрібно використовувати санкції щоби ізолювати промислові спроможності Росії. Щоб у них не було можливості імпортувати потрібні компоненти з іноземних країн", - наголосив Боррель.

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Жозеп Боррель Російська Федерація
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