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Украина предложила партнерам новый подход к санкциям против России

Украина, Вторник 19 ноября 2024 13:50
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Украина предложила партнерам новый подход к санкциям против России Фото: Владислав Власюк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Украина предложила партнерам по санкционной коалиции новый подход к введению ограничений для Российской Федерации.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Этот подход состоит в том, чтобы не формировать новые большие санкционные пакеты, а дополнять уже существующие санкции. Сейчас эта идея продвигается по ряду стран.

"По танкерам (введение санкций в отношении танкерного флота – ред.) у нас есть небольшая коалиция европейских стран – я бы сказал, более ястребиных в вопросе санкций. Это Нидерланды, Дания, Швеция, иногда Германия, Польша, страны Балтии, другие. И мы с ними максимально проталкиваем (эту идею - ред.)", - сказал Власюк.

По его словам, суть идеи - не дожидаясь большого санкционного пакета, добавить 10-20 позиций в уже существующие санкционные списки. "Такой вариант возможен и его не нужно называть каким-либо грандиозным санкционным пакетом. Это просто дополнение санкционного списка компаниями и лицами", - добавил уполномоченный по вопросам санкционной политики.

Эта идея сейчас максимально дискутируется, и в дополнениях могут быть ограничения для перевозящих энергоресурсы танкеров транспортные организации.

"Наша задача с некоторыми партнерами из тех, которых я назвал, возможно, до конца года побудить всех партнеров как можно быстрее пополнить или расширить санкционные списки", – сказал Власюк.

Напомним, Европейский Союз разрабатывает 15-й пакет санкций против Российской Федерации из-за войны против Украины. Этот пакет ограничений должен, в частности, усилить меры по изоляции промышленности страны-агрессора от импорта и направлен на невозможность обхода санкций.

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