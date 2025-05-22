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Україна запропонувала Європі напряму фінансувати ЗСУ

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна запропонувала Європі новий формат підтримки Збройних сил. Пряме фінансування дозволить зробити допомогу більш ефективною і швидкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка.

Міністр фінансів України повідомив, що на зустрічах фінансового блоку G7 у Канаді відбулися насичені переговори з міністрами фінансів кількох країн партнерів, керівництвом МВФ, а також обговорення відновлення та інвестиційного потенціалу України з бізнесом Канади.

Він підкреслив, що сесія G7 пройшла з чіткими сигналами щодо продовження підтримки України.

"Ключова тема, яку піднімали з партнерами - шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік", - повідомив Марченко.

Інтеграції українського військового потенціалу

За даними міністра, наразі триває діалог щодо можливості інтеграції українського військового потенціалу в оборонну систему Європи.

"Впевнений, що таке рішення має ряд стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС - убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід", - пояснив він.

Марченко пояснив, що Україна пропонує:

  • участь партнерів у фінансуванні українських збройних сил,
  • інтеграцію української армії в оборонну систему Європи.

"Витрати на забезпечення українських збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС. Вона може бути розподілена між країнами, які готові доєднатися до ініціативи, і включена до розрахунку оборонних витрат відповідно до зобов'язань цих країн перед НАТО", - зауважив міністр.

За даними Марченка, враховуючи військові ризики, Європа вже шукає шляхи зміцнення оборони, зокрема через збільшення чисельності військового персоналу.

"Але розбудова подібного потенціалу потребуватиме років і значних ресурсів. Інтеграція українських збройних сил - дієве рішення, що має економічні переваги для країн-партнерів", - наголосив він.

Міністр повідомив, що він наголосив, що підтримка України - це інвестиція в стабільність Європи, а посилення обороноздатності - не політичний вибір, а нагальна потреба.

"Діяти треба вже сьогодні, щоб бути сильними в майбутньому. Продовжуємо системну роботу з партнерами задля забезпечення справедливого та стійкого миру для України", - підсумував Марченко.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кошти, що надавали ЄС були направлені на підтримку українського бюджету, а саме покривали соціальні виплати та бюджетні платежі й не могли використовуватися на потреби Сил оборони.

Тим часом на армію були спрямовані усі кошти, які заробляла Україна.

Нагадаємо, що вчора прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ЄС запускає механізм для розвитку спільної оборонної промисловості.

За його словами, завдяки цьому, Україна відкриває нові шанси для участі у ланцюгах постачання й закупівлях.

Детальніше про новий механізм можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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