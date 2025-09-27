Україна запропонує Словаччині альтернативи щодо російських газу і нафти, - Зеленський

Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в нормальних відносин з усіма партнерами в ЄС і представниками НАТО. І Словаччина - є однією з таких країн.

Зокрема, Україна готова допомогти Братиславі в альтернативних постачаннях газу і нафти, але не з Росії.

"Я домовився з прем 'єр-міністром Фіцо. Я не проти, а навпаки підтримую зустріч наших урядів, яка відбудеться, мені здається, також в жовтні. Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки. Але якщо... мова не про російську нафту і російський газ", - сказав Зеленський.

Він додав, що з Угорщиною Україна теж могла б говорити, але від Будапешту немає ніяких кроків, окрім якихось сигналів в медіа, які точно не на підтримку України.

Також Зеленський висловився щодо інциденту з дронами-розвідниками з боку Угорщини.

"Один дрон зафіксований, є відповідне там переміщення. Тому я позитива з угорської сторони, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків на зустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", - резюмував глава держави.