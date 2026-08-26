Україна залучить близько 1,6 млрд грн на підтримку аграріїв, але є нюанс

До речі, раніше ми повідомляли, що надходження земельного податку зросли на 13%. Дізнайтеся, хто саме має право на пільги.

Також РБК-Україна розповідало, чому в Молдові фермери погрожують масштабними протестами через рішення щодо України.

Про що саме нещодавно домовилися Київ та Кишинів - читайте тут.