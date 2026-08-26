Украина привлечет около 1,6 млрд грн для поддержки аграриев, но есть нюанс

По словам главы правительства, международные партнеры согласовали 10,5 млн долл помощи для малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.

Что важно понимать, эти средства будут направлены на временное хранение урожая .

Кроме того, Корецкий подтвердил, что Украина завершает переговоры с Всемирным банком по привлечению еще 25 млн. долларов. Эта сумма позволит расширить программу поддержки.

В общей сложности речь идет о примерно 1,586 млрд грн финансовой помощи от союзников Украины.

Как объяснил глава Кабмина, благодаря этой помощи аграрии смогут:

приобрести необходимое оборудование;

частично решить проблему хранения продукции.

Корецкий подчеркнул, что это очень важно в условиях сложностей с экспортом украинского урожая.

Правительство также продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и донорами, чтобы увеличить поддержку аграриев, которые несут убытки из-за российских атак на Черноморский регион.