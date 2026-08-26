RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Украина привлечет около 1,6 млрд грн для поддержки аграриев, но есть нюанс

12:11 26.08.2026 Ср
2 мин
Кто именно согласился предоставить такую сумму?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Украинские аграрии не останутся без помощи (Getty Images)

Малые и средние агропроизводители, которые работают в прифронтовых регионах, смогут получить масштабную финансовую помощь от союзников Украины.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы правительства, международные партнеры согласовали 10,5 млн долл помощи для малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.

Что важно понимать, эти средства будут направлены на временное хранение урожая .

Кроме того, Корецкий подтвердил, что Украина завершает переговоры с Всемирным банком по привлечению еще 25 млн. долларов. Эта сумма позволит расширить программу поддержки.

В общей сложности речь идет о примерно 1,586 млрд грн финансовой помощи от союзников Украины.

Как объяснил глава Кабмина, благодаря этой помощи аграрии смогут:

  • приобрести необходимое оборудование;
  • частично решить проблему хранения продукции.

Корецкий подчеркнул, что это очень важно в условиях сложностей с экспортом украинского урожая.

Правительство также продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и донорами, чтобы увеличить поддержку аграриев, которые несут убытки из-за российских атак на Черноморский регион.

Кстати, ранее мы сообщали, что поступления земельного налога выросли на 13%. Узнайте, кто имеет право на льготы.

Также РБК-Украина рассказывало, почему в Молдове фермеры угрожают масштабными протестами из-за решения по Украине.

О чем именно недавно договорились Киев и Кишинев - читайте здесь.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
аграріїСергей КорецкийФинансыВойна России против Украины