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Україна не залишиться без грошей: прем'єр Нідерландів назвав терміни надання пакету допомоги від ЄС

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що ЄС ще має час для виділення коштів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ситуація з наданням допомоги Україні

Раніше ми повідомляли, що Євросоюз не схвалив виділення 50 млрд. євро для України. Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення коштів. ЄС пообіцяв повернутися до питання у січні 2024 року.

До речі. Угорщина погрожувала не погодитися з виділенням Україні 50 млрд євро . Вона вимагала, щоб ЄС розморозив заморожені кошти у розмірі 30 млрд. євро, призначені для країни. Єврокомісія частково виконала вимогу та розморозила 10 млрд євро . Для розморожування інших засобів Угорщини необхідно виконати певні умови.

 

 

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