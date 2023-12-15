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Украина не останется без денег: премьер Нидерландов назвал сроки выделения пакета помощи от ЕС

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у ЕС еще есть время для выделения средств Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ситуация с выделением помощи Украине

Ранее мы сообщали, что Евросоюз не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины. Позже стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение средств. ЕС пообещал вернуться к вопросу в январе 2024 года.

К слову.Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она требовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для страны. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для разморозки остальных средств Венгрии нужно выполнить определенные условия.

 

 

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