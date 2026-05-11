UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Україна закриває небо і стабілізувала фронт, - Сибіга

11:30 11.05.2026 Пн
2 хв
Сибіга розповів у Брюсселі про нову реальність на війні
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна вийшла з найважчої зими з кращими позиціями: фронт стабілізовано, а відсоток збиття ворожих дронів досяг 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Читайте також: Росія навмисно спрямовує українські дрони на країни Балтії, - Сибіга

Фронт і небо

Сибіга заявив, що після минулої зими Україна стала сильнішою - насамперед завдяки підтримці партнерів.

"На полі бою ми стабілізували фронт. Ми стабілізували фронт, і також перебуваємо в позиції, коли закриваємо небо", - сказав він.

За його словами, зараз Україна збиває до 90% повітряних об'єктів, якими Росія атакує країну.

Окрім успіхів у обороні, Сибіга також говорив про тиск на Москву.

"Ми також проводимо дуже ефективні спеціальні далекобійні санкції, і вони працюють", - повідомив міністр.

Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів про стан фронту (інфографіка РБК-Україна)

Міністр підкреслив, що приїхав до Брюсселя з відчуттям нового імпульсу. На порядку денному - безпека та зусилля для досягнення миру.

"Ми намагаємось використати будь-яку можливість, щоб наблизити справедливий і всеосяжний мир", - зазначив Сибіга.

Він також розповів про нову роль Європи в мирному процесі. За його словами, головний трек переговорів відбувається під керівництвом США - і він залишається необхідним. Однак Європа може відігравати власну, додаткову роль.

"Ми говоримо не про альтернативний мирний трек, а про додатковий", - уточнив міністр.

Нагадаємо, напередодні РБК-Україна повідомляло, що Сибіга їде до Брюсселя на переговори з НАТО та Євросоюзом - у тому числі щодо посилення обороноздатності України й просування мирного процесу.

Тим часом, як повідомляє РБК-Україна, верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що наприкінці травня міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять позицію блоку щодо можливих переговорів з Росією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзМЗС УкраїниАндрій СибігаВійна в Україні