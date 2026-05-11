Украина закрывает небо и стабилизировала фронт, - Сибига

Украина вышла из самой тяжелой зимы с лучшими позициями: фронт стабилизирован, а процент сбивания вражеских дронов достиг 90%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.
Сибига заявил, что после прошлой зимы Украина стала сильнее - прежде всего благодаря поддержке партнеров.
"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, и также находимся в позиции, когда закрываем небо", - сказал он.
По его словам, сейчас Украина сбивает до 90% воздушных объектов, которыми Россия атакует страну.
Кроме успехов в обороне, Сибига также говорил о давлении на Москву.
"Мы также проводим очень эффективные специальные дальнобойные санкции, и они работают", - сообщил министр.
Министр подчеркнул, что приехал в Брюссель с ощущением нового импульса. На повестке дня - безопасность и усилия для достижения мира.
"Мы стараемся использовать любую возможность, чтобы приблизить справедливый и всеобъемлющий мир", - отметил Сибига.
Он также рассказал о новой роли Европы в мирном процессе. По его словам, главный трек переговоров происходит под руководством США - и он остается необходимым. Однако Европа может играть собственную, дополнительную роль.
"Мы говорим не об альтернативном мирном треке, а о дополнительном", - уточнил министр.
Напомним, накануне РБК-Украина сообщало, что Сибига едет в Брюссель на переговоры с НАТО и Евросоюзом - в том числе по усилению обороноспособности Украины и продвижению мирного процесса.
Тем временем, как сообщает РБК-Украина, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят позицию блока относительно возможных переговоров с Россией.