Украина закрывает небо и стабилизировала фронт, - Сибига

Фронт и небо

Сибига заявил, что после прошлой зимы Украина стала сильнее - прежде всего благодаря поддержке партнеров.

"На поле боя мы стабилизировали фронт. Мы стабилизировали фронт, и также находимся в позиции, когда закрываем небо", - сказал он.

По его словам, сейчас Украина сбивает до 90% воздушных объектов, которыми Россия атакует страну.

Кроме успехов в обороне, Сибига также говорил о давлении на Москву.

"Мы также проводим очень эффективные специальные дальнобойные санкции, и они работают", - сообщил министр.

Министр подчеркнул, что приехал в Брюссель с ощущением нового импульса. На повестке дня - безопасность и усилия для достижения мира.

"Мы стараемся использовать любую возможность, чтобы приблизить справедливый и всеобъемлющий мир", - отметил Сибига.

Он также рассказал о новой роли Европы в мирном процессе. По его словам, главный трек переговоров происходит под руководством США - и он остается необходимым. Однако Европа может играть собственную, дополнительную роль.

"Мы говорим не об альтернативном мирном треке, а о дополнительном", - уточнил министр.