Україна закриє небо системою ППО зі штучним інтелектом: WP дізналось терміни

Україна вже за кілька місяців розгорне систему протиповітряної оборони з автономними ракетами під керуванням штучного інтелекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання з посиланням на слова міністра оборони України Михайла Федорова пише, що українське небо захищатиме нове покоління перехоплювачів повітряних цілей під керуванням ШІ.
"У нас є чіткий план того, як зупинити Росію в нашому небі", - зазначив він.
Зазначається, що була підписана угода з американською компанією з оборонного програмного забезпечення Palantir для створення AI-Dataroom. Вона використає зібрані Україною за чотири роки війни дані і зображення для навчання ШІ - він передбачатиме ворожі атаки і направлятиме автономні перехоплювачі для їх відбиття.
WP зазначає, що у разі реалізації ініціативи згідно з планом, Україна вже через шість місяців матиме основу для загальнонаціональної системи автономних ракет ППО.
"Жодна країна у світі не має досвіду захисту від авіаударів такого масштабу, з яким стикається Україна сьогодні. Навчаючись протидіяти цим атакам, Україна створює наступне покоління протиповітряної оборони з підтримкою штучного інтелекту", - підкреслив глава Міноборони.
Видання пише, що українські засоби ППО мають бути дешевшими за безпілотники і ракети країни-агресорки. Крім того, вони мають швидше за людей реагувати по всій території України.
Систему ШІ навчать розпізнавати російські повітряні цілі і точно націлюватись на них. Програмне забезпечення інтегрують з вітчизняними перехоплювачами.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський надав окремі доручення міністру оборони Михайлу Федорову щодо діяльності Повітряних сил та посилення захисту повітряного простору країни.
Нещодавно Зеленський розповів, ще раніше в Україні було кілька систем ППО без ракет, однак необхідні боєприпаси вже надійшли.
Крім того, Україна поки що не може самостійно виробляти ракети для західних систем протиповітряної оборони. За словами Зеленського, західні партнери поки що не готові давати Україні ліцензії на виробництво таких ракет.
В понеділок, 19 січня, Зеленський заявив, що підхід до застосування протиповітряної оборони Повітряними силами ЗСУ буде оновлено.