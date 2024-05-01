UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна закликала Ватикан допомогти з обміном полоненими з РФ до Великодня

Фото: Андрій Єрмак провів переговори з представником Ватикану (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався телефоном з очільником Єпископської конференції Італії, кардиналом Маттео Дзуппі. Сторони обговорили повернення викрадених РФ українських дітей та форсування процесу обміну військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента України.

Під час розмови, Єрмак зазначив, що українська дипломатія в діалозі з усіма країнами світу приділяє особливу увагу поверненню незаконно депортованих Росією українських дітей.

Він подякував Дзуппі за допомогу в цьому питанні.

"Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед", - сказав глава Офісу президента.

Єрмак також закликав допомогти Києву в процесі звільнення військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови сторони обговорили варіанти прискорення цього процесу та організації обміну напередодні Великодня.

Крім того, глава Офісу президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, що відбудеться у червні в Швейцарії.

Також сторони обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.

Обмін полоненими

Український омбудсмен пропонував Росії обмін військовополонених мусульман і католиків на Великдень та Ораза-Байрам, але Кремль проігнорував пропозицію.

Наприкінці березня Папа Римський Франциск запропонував обміняти російських та українських військовополонених за формулою "всіх на всіх".

У ГУР Міноборони підтримали таку пропозицію понтифіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News